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AH股新聞

08/07/2026 08:46

中遠海控(01919)昨首斥4136萬人幣回購300萬A股，每股最高價14.07元人幣

　　中遠海控(01919)(滬:601919)公布，昨日通過上海證券交易所交易系統，以集中競價交易方式首次回購300萬股A股，佔總股本比例約0.02%，支付總金額約4136.2萬元（人民幣．下同）。

　　該集團指，購買的每股最高價為14.07元，每股最低價為13.69元。回購符合相關法律法規的規定及既定的回購股份方案。
《經濟通通訊社8日專訊》

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