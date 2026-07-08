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08/07/2026 08:49

【新股上市】鼎泰高科(01377)發售價上限380元定價，集資48億元

　　鼎泰高科(01377)(深:301377)公布，於昨日，發售價已釐定為每股H股380元，為上限定價，未計發售量調整權前，集資約48億元。

　　該集團指，預期將於今日公布國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果詳情。假設全球發售於明日上午8時正或之前成為無條件，預期H股將於明日上午9時正在聯交所主板開始買賣。
《經濟通通訊社8日專訊》

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