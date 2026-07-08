【新股上市】鼎泰高科(01377)發售價上限380元定價，集資48億元

鼎泰高科(01377)(深:301377)公布，於昨日，發售價已釐定為每股H股380元，為上限定價，未計發售量調整權前，集資約48億元。
該集團指，預期將於今日公布國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果詳情。假設全球發售於明日上午8時正或之前成為無條件，預期H股將於明日上午9時正在聯交所主板開始買賣。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票
08/07/2026 08:49
鼎泰高科(01377)(深:301377)公布，於昨日，發售價已釐定為每股H股380元，為上限定價，未計發售量調整權前，集資約48億元。
該集團指，預期將於今日公布國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平、香港發售股份的分配基準及香港公開發售的分配結果詳情。假設全球發售於明日上午8時正或之前成為無條件，預期H股將於明日上午9時正在聯交所主板開始買賣。
《經濟通通訊社8日專訊》
【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票
上一篇新聞︰08/07/2026 08:49 瀾起科技(06809)累斥逾2億人幣回購166萬A股，將作註銷
下一篇新聞︰08/07/2026 08:49 【新股上市】三環集團(06951)發售價上限100.3元定價，集資逾71億元
08/07/2026 09:24 【人行操作】人行150億逆回購利率持平，淨回籠850億
08/07/2026 08:49 江西銅業(00358)董事長兼執董鄭高清辭任與董事會無分歧，不導致董事會低於法定人數
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF