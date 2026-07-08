《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(7日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3614.44
|寒武紀
|(688256)
|2889.51
|中微公司
|(688012)
|2708.25
|中國巨石
|(600176)
|2213.16
|亨通光電
|(600487)
|2084.48
|長電科技
|(600584)
|1750.25
|海光信息
|(688041)
|1725.77
|藥明康德
|(603259)
|1436.85
|瀾起科技
|(688008)
|1399.21
|生益科技
|(600183)
|1392.42
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5726.45
|新易盛
|(300502)
|4239.99
|北方華創
|(002371)
|3062.06
|東山精密
|(002384)
|2886.29
|立訊精密
|(002475)
|2405.26
|寧德時代
|(300750)
|2340.59
|京東方A
|(000725)
|1935.69
|滬電股份
|(002463)
|1639.70
|深南電路
|(002916)
|1554.12
|北京君正
|(300223)
|1468.79
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
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