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AH股新聞

09/07/2026 09:26

《Ａ股異動》埃斯頓A跌停，現報39.69元人幣

　　埃斯頓A股(深:002747)現跌停，報39.69元(人民幣．下同)，跌10%，最高價39.69元；成交486.61萬股，成交金額1.93億元；換手率0.6%。

　　埃斯頓H股(02715)升1.5%，報19.55港元，最高價19.55港元，最低價19.55港元；成交4.88萬股，成交金額95.4萬港元。埃斯頓A股較H股呈133.9%溢價。
《經濟通通訊社9日專訊》

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