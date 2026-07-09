【駐京專訪】靈心巧手左家平談上市稱時間表未定，準備攻堅「廚神廚房」

如果說大模型賦予人工智能思考的「大腦」，那麼仿生靈巧手就是機器人落地真實世界、實現勞作的核心根基。靈心巧手聯合創始人左家平接受《經濟通通訊社》專訪時，講述企業快速崛起的發展歷程--靈心巧手如何依托全棧自研技術與百萬級雲端技能庫，以高性價比產品打破行業壁壘。



靈心巧手2023年成立，專注於「靈巧手+雲端智腦」具身智能平台研發。作為北京市重點扶持硬科技企業，靈心巧手收到多方政策扶持，包括香港科創局局長孫東兩次到訪公司，力邀其到香港設置站點。今年5月傳出公司準備赴港上市的消息，左家平稱，團隊正在觀望港股等資本市場路徑，並未定下倉促的上市時間表。在硬科技衝刺資本的熱潮中，這家企業選擇把打磨產品、搭建技能生態放在首位，待技術、量產、生態全線成熟後，再順勢敲定最合適的融資路徑。



*以往靈巧手普遍笨重僵硬、耐用性差、貴*



人類手掌擁有27塊骨骼、二十餘個自由度，可完成33種基礎抓握動作，支撐七成以上的實操工作，也正因人類手部結構極度精密，讓仿生靈巧手成為人形機器人行業最難突破的技術瓶頸。



左家平表示，長期以來，行業靈巧手普遍存在笨重僵硬、耐用性差、維修成本高、售價高昂四大痛點。即使是實現本體量產的機器人龍頭企業特斯拉，也長期無法攻克靈巧手規模化落地難題。傳統機型重量普遍超1公斤、尺寸是真人手掌2至3倍，無法適配人類常規工具，還會壓垮輕型機械臂；自由度不足，僅能簡單開合，精細操作能力缺失；產品易損耗，進口設備返修周期長達半年，2024年前行業普及率極低；百萬級的天價售價，更是讓多數科研團隊、企業望而卻步。



依托全站自研省去專利授權成本，疊加國內成熟製造業量產能力，靈心巧手完成了靈巧手的價格斷崖式下探：入門款定價六千多元人民幣，疊加地方專項補貼後低至3999元人民幣。北京昌平全新產線即將投產，規模化產能將進一步攤薄研發與開模成本，有望使價格進一步下降。



*掌握三大技術路徑，推出三款自研產品*



不少靈巧手企業選擇專注一種技術。左家平表示，靈心巧手沒有押注單一仿生路線，團隊讀完上萬篇行業論文，掌握腱繩、直驅、連桿三大技術路徑，拆分出科研、工業、消費迷你這三款自研產品。科研級腱繩靈巧手主打極速響應與超高精度，服務高校大模型具身訓練；21自由度工業款復刻人手全關節動作，可完成穿針引線、精密打螺絲、包餃子等精細操作；主打輕量化的O6迷你手僅370克，尺寸貼合女士手掌，提拉力卻可達50公斤，能適配小型人形機器人完成搬運、樂器演奏，靈心「出圈」的機器人樂隊便搭載這款硬件。產品創新採用「以塑代鋼」特種材料，兼顧輕量化、高負載、防爆耐造特性，可完成百萬次高強度循環作業。



*目標讓靈巧手完成削蘋果等廚房精細操作*



靈心巧手深耕仿生靈巧手賽道，公司目前有六七百人專項研發生產團隊，打造全球規模領先的靈巧手研發體系，全方位破解行業痛點。左家平興奮地表示，公司在樂器演奏和工業裝配的技術已非常成熟，今年下半年攻堅「廚神廚房」場景，已聘請持證大廚採集刀工、削皮、擺盤動作數據，目標讓靈巧手完成削蘋果、切蓑衣黃瓜、穿糖葫蘆、雕花擺盤等廚房精細操作。但這並不容易，因為各種各樣的廚具非常多，需要每一件都進行長時間的測試。



左家平十多年前從技術機關體系出走創業，此前是智譜合夥人/SVP，深耕智譜大模型研發，早年曾任國家應用軟件質檢中心副主任、中關村產品檢測及質量認證服務中心主任等職務，繁雜行政事務擠壓了技術深耕的空間，讓她決心重回硬核技術賽道。



*創始人周勇閉門做研究，深信做出有社會價值的技術財富自然來*



說到此次創業契機，左家平表示，機緣之下，她負責北京青年企業家投資項目，發掘到靈心巧手項目；結合自己做大模型的經歷，因此希望把大模型跟機器人連接在一起。她說：「創始人周勇是14歲讀大學的天才，如今已財務自由的他推卻各類社會頭銜，閉門扎根實驗室攻堅硬件，信奉『做出有社會價值的技術，財富自然隨之而來』。」



創始人深耕技術卻在團隊管理上存在短板，左家平兼具技術功底、政企資源與運營經驗，二者形成完美互補。她加入時公司僅六七十人，目前已擴張至五六百人，躋身全球靈巧手第一梯隊。她鼓勵有志科創創業的年輕人可大膽入局，但強調團隊組合的重要性。單一人才難以完成所有工作，需組建涵蓋銷售、技術、戰略等各有所長的互補型團隊，以實現快速成長。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》