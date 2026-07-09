【政策風向】人行：增強政策前瞻性靈活性，做優國內國際雙循環

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中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第二季度例會於7月4日召開。就下階段貨幣政策主要思路，會議建議發揮增量政策和存量政策集成效應，增強政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。



對比一季度例會，本次會議延續了對世界經濟增長動能疲弱，通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性的外部形勢研判。在國內形勢方面，除繼續強調我國面臨供強需弱與外部衝擊等挑戰外，本次例會還將「結構分化」列為國內經濟金融面臨的挑戰之一。



*增強外匯市場韌性，保持人民幣匯率基本穩定*



會議稱，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督。規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



會議指出，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持。持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。維護金融市場穩定運行。切實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和風險防控能力。



*仍面臨供強需弱、結構分化、外部衝擊等挑戰*



會議分析了國內外經濟金融形勢，認為當前外部環境更加複雜多變，世界經濟增長動能疲弱，地緣衝突和經貿摩擦多發頻發，主要經濟體經濟表現分化，通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性。中國經濟運行總體平穩、向新向優，高質量發展取得新成效，但仍面臨供強需弱、結構分化、外部衝擊等問題和挑戰。要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。



會議強調，統籌好總供給和總需求的關係，著力擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，不斷鞏固拓展經濟穩中向好勢頭。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》