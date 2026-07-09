《駐京專電》習近平：加快推進高水平科技自立自強

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國家科學技術獎勵大會、中國科學院第二十二次院士大會和中國工程院第十八次院士大會、中國科學技術協會第十一次全國代表大會8日上午在人民大會堂隆重召開。國家主席習近平出席大會，他強調，「十五五」時期是科技強國建設的關鍵攻堅期。必須抓住歷史機遇，迎接時代挑戰，加快推進高水平科技自立自強，向著到2035年建成科技強國的目標堅定邁進，扎扎實實以科技創新支撐和引領中國式現代化。



習近平強調，新一輪科技革命和產業變革深刻改變人類生產生活方式和世界發展格局。要適應新形勢新要求，採取更加有力的措施，切實解決中國科技發展中存在的問題，全力抓好黨中央關於科技事業各項部署的落實。



*加強對各層級科技工作的統籌指導*



習近平指出，要增強科技創新體系化攻關能力，提升國家創新體系整體效能。堅持「四個面向」戰略導向，進一步加強科技戰略規劃、政策措施、重大任務、科研力量、資源平台、區域創新等方面統籌。完善國家重大科技創新任務部署和組織實施機制，強化科研基礎條件自主保障。優化國家戰略科技力量功能定位和布局，推動任務協同、資源共享、優勢互補。加強對各層級科技工作的統籌指導，形成央地協同、區域聯動的制度安排。



*構建同科技創新相適應的科技金融體制*



習近平強調，要推動科技創新和產業創新深度融合，打通科技加速向現實生產力轉化的通道。科技創新要突出應用導向，產業創新要提出科學問題。加強國家技術轉移體系建設，打造多元化應用場景和高水平產業集群，促進自主研發技術產品推廣應用和迭代升級。完善知識產權保護制度。構建同科技創新相適應的科技金融體制。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》