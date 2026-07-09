《駐京專電》商務部等9部門：支持大型零售經營主體以合作等方式「走出去」

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商務部等9部門印發關於加快零售業創新發展的意見，目標是到2030年，基本形成布局合理、供給優質、業態多元、智慧便捷、競爭有序的現代零售體系，打造一批帶動性強的零售場景，推出一批融合創新的業態模式，培育一批具有國際競爭力的零售企業，推廣零售好經驗好做法，使線下零售成為購物休閒、沉浸體驗、娛樂社交的承載之地，線上零售成為商品豐富、品質優良、規範經營的購物之所。



意見其中提出，鼓勵零售經營主體從商品經營轉向多業態綜合運營，強化消費者服務體驗，改變收通道費等傳統經營方式，發展深度聯營、自採自營、批零兼營、製造型零售，創新全渠道零售、即時零售、「線上引流+線下成交」等模式。鼓勵中小零售經營主體聯盟合作、自願連鎖，聯合研發、採購。支持大型零售經營主體以自建渠道、合作、併購等方式「走出去」。



*拓展智能導購、低空配送、無人售貨等場景*



支持零售經營主體數字化改造，實現進銷存、物流配送等全鏈條數字化，打通線上線下渠道、商品、服務和數據。鼓勵平台對中小零售經營主體技術賦能，資源共享。支持第三方科技企業開發面向中小零售經營主體的數字化管理系統，提供綜合解決方案。推廣「人工智能+」，拓展智能導購、低空配送、無人售貨等場景。推動消費券發放、結算等環節使用數字人民幣，依托數字人民幣智能合約實現補貼資金高效周轉、精準直達。



此外，意見針對線上線下零售市場競爭存在的問題，從促進公平競爭、加強價格治理、推進監管統一等方面提出具體要求，包括強化反壟斷審查、規範價格行為、線上線下一體化監管、整治虛假宣傳和轉嫁促銷成本等剛性約束，優化市場公平競爭環境。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》