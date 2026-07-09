《駐京專電》銀河航天：拓展航天應用新場景，挖掘京港澳協同發展新機遇

銀河航天國際業務拓展總經理黃和平8日在北京對媒體表示，銀銀河航天將持續深挖港澳地區資源優勢，多元合作新模式，拓展航天應用新場景等，挖掘京港澳協同發展新機遇，抓住商業航天產業發展的風口。相信港澳地區將連接內地航天產業鏈與全球市場，為全球的航天產業發展發揮巨大價值。



黃和平稱，港澳地區擁有國際化的營商環境、頂尖的科創資源、成熟的國際經貿與金融體系，同時具備獨特對外傳播優勢和海外合作優勢，是內地對接全球科創前沿、參與國際科技合作、分享中國科創成果的重要門戶。



*將加速核心技術迭代，持續提升整體實力*



另外，銀河航天星座通信系統架構師林廣榮表示，銀河航天始終高度重視港澳地區科創力量。港澳地區集聚了多所世界一流高校與前沿科研平台，覆蓋通信、航天、智能製造、AI等關鍵學科領域，在垂直領域應用方面都能為公司提供很好的技術方案和合作資源。公司將持續深化與港澳高校、科研機構的產學研合作、交流等，不斷探索衛星互聯網本地化、場景化應用。



銀河航天將持續深耕京港澳科創布局，深化與港澳各界的多維協同合作，凝聚京港澳三地創新合力、實現優勢互補、共贏發展。依托港澳國際化營商環境與對外開放樞紐優勢，公司將加速核心技術迭代，持續提升整體實力，助力中國商業航天成果走向更廣闊的國際市場。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》