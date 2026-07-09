《駐京專電》戴納科技：已在香港設立全資子公司，提升國際合作效率

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「對接『十五五』發揮新優勢」主題聯合採訪團8日走進戴納科技，戴納科技副總裁、董事會秘書董羽翀介紹，戴納科技已在香港設立全資子公司，主要承擔高端科研儀器進出口業務，並作為企業開拓國際市場的重要窗口。



他表示，黑燈實驗室需要與一些國際科研儀器企業開展合作，並對設備接口進行智能化開發，香港子公司可直接與海外企業簽署合作協議，在取得設備相關權利後開展接口開發，實現人工智能與科研設備的數據互聯。同時，通過香港購科研設備，也有助於優化跨境業務流程，提升國際合作效率。



*4月底已遞表港交所，與理大有合作*



戴納科技這家北京科創企業4月底已向香港聯交所遞交上市申請，有望成為「AI+黑燈實驗室第一股」。公司自主研發的「AI＋」黑燈實驗室，可實現無人化操作與全流程閉環控制，能夠實現連續運行，並減少高危、重複性實驗對人工的依賴。目前黑燈實驗室已應用於新材料、生物醫藥、化工、食品等多個領域，形成「AI決策－自動執行－數據反饋－持續優化」的科研閉環。以複雜液體配方研發為例，傳統方式通常需要約兩個月，而利用黑燈實驗室最快48小時即可完成；部分檢測實驗也由原來的7天縮短至約10小時。



除國際貿易外，科研合作也是戴納科技布局香港的重要因素。據介紹，戴納科技目前已與香港理工大學開展相關設計方案合作；未來也期待與香港大學等高校加強人工智能、數據科學等領域合作，借助香港豐富的科研資源推動技術創新。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》