《強積金》富達：上半年港股基金平均跌一成，下半年維持對亞股（日本除外）適度超配

富達國際指，強積金2026年上半年回報為6.78%，表現最好的基金類別是亞洲（日本除外）股票，平均回報達35.6%，而香港股票的平均回報為負9.97%。展望2026年下半年，預計投資者風險胃納持續，惟需留意波動增加，配置應考慮靈活性。



富達國際投資策略董事簡立恆表示，全球股市受惠於企業盈利表現強勁、油價回落，以及市場對人工智能投資持續，並有助投資者維持風險偏好。雖然經濟數據持續反映全球增長具韌性，但地緣政治風險仍然不容忽視，一旦局勢升級，或會擾亂能源及其他供應鏈，並對整體物價帶來上行壓力。此外，全球債券孳息率顯著上升，反映市場對通脹、政治風險及經濟增長前景的不同程度風險溢價。經濟增長穩健及通脹壓力持續，或增加央行加息預期，利率走勢會變得更波動，預期美國國庫券孳息率將維持於較廣闊區間內行走，為主動管理存續期策略創造機會。



*AI基礎設施及半導體需求支持韓台股市，內地經濟復甦仍不均衡*



從區域配置角度，富達維持對亞太區（日本除外）股票適度超配。北亞地區在AI產業鏈中佔據獨特地位，涵蓋半導體製造、科技硬件、工業自動化及數碼服務等多個環節。AI基礎設施及半導體需求持續強勁，為南韓及台灣市場的盈利前景及股市表現提供支持。另一方面，東南亞經濟體及印度由於較依賴石油進口，因此更容易受到能源價格上升的影響。多個區內央行已表明將維持審慎立場，部分央行更重新啟動貨幣政策收緊，以防範通脹升溫及貨幣貶值風險。



中國內地經濟復甦仍然不均衡，出口表現較具韌性及產業升級持續推進，惟消費及本土投資仍然偏弱，反映內需仍有待改善。鑑於復甦動力尚未全面擴展，預期政策仍有進一步支持空間。「反內捲」政策持續推進，有望支持物價逐步回穩，並改善本土企業利潤率。中國A股上市公司業務重心普遍集中於內地市場，受外圍貿易不確定性的影響亦相對有限。



*對日股適度超配偏好美股，歐洲經濟及企業盈利前景仍面臨挑戰*



富達對日本股票維持適度超配。溫和通脹環境繼續利好日本市場，企業能將成本上升轉嫁予消費者，有助支持企業利潤率及資本投資，同時薪資增長加快亦帶動家庭收入及本地消費。日本央行仍走向逐步加息及資產負債表正常化。然而，投資者需密切關注日圓波動，因其可能影響企業盈利及整體市場表現。



此外，相對偏好美國股市。美國企業盈利前景仍然穩健，加上AI繼續是推動市場上升的主要結構性增長主題。此外，聯儲局政策仍是市場焦點。近期勞動市場數據強勁及通脹壓力持續，或促使決策官員維持審慎。在企業盈利持續提供支持的同時，亦可能增加股市波動性。



歐洲股市方面，儘管第一季企業盈利表現優於預期，但區內經濟活動仍然偏弱，服務業表現持續受壓，且企業及消費者信心仍低於長期平均水平，反映歐洲經濟及企業盈利前景仍面臨挑戰。歐洲央行在通脹風險上升的環境下料將採取更審慎立場，或對市場情緒構成壓力。不過，財政支持力度增加，尤其是國防開支上升，將有助為經濟增長前景提供一定支持。



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《環富通基金頻道9日專訊》