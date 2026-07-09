《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行稱繼續實施適度寬鬆貨幣政策

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國家科學技術獎勵大會兩院院士大會在京召開

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國家科學技術獎勵大會、中國科學院第二十二次院士大會和中國工程院第十八次院士大會、中國科學技術協會第十一次全國代表大會8日上午在人民大會堂隆重召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會，他強調，「十五五」時期是科技強國建設的關鍵攻堅期。必須抓住歷史機遇，迎接時代挑戰，扎扎實實以科技創新支撐和引領中國式現代化。



人行：加大逆周期和跨周期調節力度

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人民銀行7月8日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第二季度（總第113次）例會於7月4日召開。會議提出，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。



資金保障底氣足，下半年穩投資料持續加力

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國家發改委日前披露，2026年「兩重」建設項目清單已全部下達，全年安排8000億元(人民幣．下同)超長期特別國債資金，用於支持1417個重大項目建設。受訪專家表示，這筆資金將為基建投資築牢關鍵資金保障，托舉全年經濟平穩運行。展望下半年，各地需統籌用好各類政府資金與新型政策性金融工具，拉動基建投資增速穩步回升；同時出台一攬子政策改革舉措扶持民間投資，充分釋放民間投資活力。





《上海證券報》



國家科學技術獎勵大會兩院院士大會在京召開

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國家科學技術獎勵大會、中國科學院第二十二次院士大會和中國工程院第十八次院士大會、中國科學技術協會第十一次全國代表大會8日上午在人民大會堂隆重召開。



2025年度國家科學技術獎揭曉

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7月8日，2025年度國家科學技術獎揭曉，共評選出258個項目和11名科技專家，中國科學院物理研究所陳立泉院士和中國電子科技集團有限公司賁德院士獲國家最高科學技術獎；國家自然科學獎51項，其中一等獎3項、二等獎48項；國家技術發明獎58項，其中一等獎3項、二等獎55項；國家科學技術進步獎149項，其中特等獎3項、一等獎13項、二等獎133項；授予9人中華人民共和國國際科學技術合作獎。



人行透露下階段貨幣政策主要思路，增強政策前瞻性靈活性針對性

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中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第二季度例會近日召開。會議提出，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周期和跨周期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。





《證券時報》



國家科學技術獎勵大會兩院院士大會在京召開

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國家科學技術獎勵大會、中國科學院第二十二次院士大會和中國工程院第十八次院士大會、中國科學技術協會第十一次全國代表大會8日上午在人民大會堂隆重召開。



人行貨幣政策委員會召開2026年第二季度例會

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近日，中國人民銀行貨幣政策委員會召開2026年第二季度例會。會議建議，發揮增量政策和存量政策集成效應，增強政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。



2026前海論壇聚焦生態共建，ETF邁入質變新階段

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7月8日，由證券時報社與世紀證券聯合主辦的「共築生態，前海領航--前海2026ETF生態創新與高質量發展論壇」在深圳舉行。本場論壇吸引了60餘家公募、私募、銀行理財子等機構代表參會，與會者近300人。來自相關政府部門、頭部公募基金、知名專業投資機構及行業領軍企業的嘉賓齊聚前海，共同探討ETF產品創新、跨境業務聯動、資金配置優化、深港金融協同等前沿議題。