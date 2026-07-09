《鍾之日記》恒指險守兩萬四，中芯智譜逆市升

7月9日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



港股昨日大升702點、收復兩萬四關口後，今遇回吐壓力。恒指低開18點後跌幅逐漸擴大，科技股強勢帶動下一度倒升，高見24353點後現沽壓，曾多次失守兩萬四。恒指最終險守整數關，全日收報24030，跌169點或0.7%。主板成交超過3772億元。



*滬綜指彈1.65%返四千點，兩市成交放量逾一成*



A股三大指數午後反彈，滬綜指全日收漲1.65%報4036.59點，重返四千關，深成指揚3.07%，科技股強勢，拉動創業板大漲4.49%。成交放量，滬深兩市全日交易額約2.9萬億元人民幣，較上一個交易日增加3502億元人民幣或13.7%。



半導體板塊全日領漲，板塊指數飆逾8%，中芯國際(滬:688981)盤中破頂，收升13.7%，報173元；存儲芯片升幅靠前，先進封裝概念活躍，兆易創新(滬:603986)升停。煤炭、消費等傳統板塊則領跌，鋰礦概念陷入調整，融捷股份(深:002192)二連跌停。



6月CPI同比漲幅回落至1%的三個月低點、環比延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。同月PPI同比漲幅擴至4.1%創近四年高，但國際油價回落，拖累PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。市場密切關注7月底中央政治局會議尋求更多政策線索。



*長鑫科技下周打新，半導體狂歡，中芯大漲一成*



隔晚費城半導體指數反彈，港股半導體股午後快速拉升，芯智控股(02166)領漲，收高27.73%，報6.31元；兆易創新(03986)漲21.8%，報940.5元；中芯國際(00981)升逾10%，報83.55元，盤中最高見85.8元創5天新高；瀾起科技(06809)升逾19%，華虹宏力(01347)漲逾8%。



行業多項利好，長鑫科技今日公布科創板IPO招股意向書，預計發行日期為7月16日，這是2026年以來A股規模最大的IPO。值得關注的是，近期算力產業鏈催化密集，相關公司陸續公布中報業績，大幅增長的業績預報驗證了AI服務器和國產芯片的高景氣度；DeepSeek V4正式版在7月中旬發布後將引入「峰谷定價」機制，高峰API調用價格將翻倍，國產算力供給約束仍在加強；2026世界人工智能大會(WAIC)將於7月17日-20日召開。



國聯民生證券指出，AI需求驅動下全球半導體行業景氣度持續上行，存儲產業鏈通脹與擴產共振，長鑫科技IPO或推動國內Capex新周期。國金證券認為，國產FAB（晶圓廠）已完成「需求驗證」階段，正在進入「業績兌現」階段。未來2-3年，在AI基礎設施建設持續推進帶動下，行業有望同時受益於收入增長、ASP提升及盈利能力改善，實現從周期品邏輯向成長型製造平台邏輯的重估。



*智譜無懼折價配售，股價連漲三日*



國產大模型廠商智譜(02513)公布，配售最多1978萬股新H股，每股配售價1588元，較昨日收市價折讓12.99%，集資314.11億元。不僅開創今年港股最大集資規模，亦較其年初來港IPO時集資額多逾5.7倍。公司並透露，截至今年6月底，首次公開招股所得款項淨額已動用逾93%。



《彭博》引述知情人士透露，智譜的股份配售獲得超額認購，前20大投資者獲分配約80%的配售股份。此次配售獲得做多策略的投資者、主權財富基金以及現有股東的支持。智譜股價收升11.3%報2032元，連升三日累計升幅近三成。



公司指出，計劃集資所得用於研究與開發投入，包括培育模型開發研發人才，部署算力資源，採購相關技術服務，完善算力資源調度體系，支撐公司自研大模型訓練及迭代；加速業務拓展，戰略投資及併購；及優化資本結構，補充日常運營資金及其他一般企業用途。



此外，「AI六小虎」之一稀宇科技MiniMax(00100)今日迎來年初IPO後的一輪大規模限售股解禁。不過據內媒引述MiniMax方面透露，已有逾八成上市前投資者及IPO基石投資者已表態長期看好並會繼續持有。



報道指，表態願長期持有的基石投資者包括Aspex、博裕、IDG等，願長期持有的上市前投資者包括阿里巴巴(09988)、米哈游、雲啟、明勢，以及具國企背景的國壽投資、徐滙資本等。



受解禁壓力影響，MiniMax股價盤中一度跌近22%，創近半年新低，全日收報297.4元，跌幅約18%。根據中金等機構分析，MiniMax首輪解禁股份達1.46億股，佔股本比例高達約63%，其中財務型投資者佔比較高。業內認為，財務投資者退出動力較強、約束小，這意味著解禁後存在一定的拋售壓力。



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