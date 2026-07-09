《Ａ股焦點》海思科升近3%，料上半年淨利潤同比增長至多575%

海思科(深:002653)披露業績預告，預計2026年上半年歸母淨利潤7.9億元(人民幣．下同)-8.7億元，同比增長513.25%-575.35%。



海思科今早低開高走，現升2.85%，報67.81元。



報告期內，海思科創新藥在國內的銷售持續保持快速增長；公司簽署多個產品對外授權的交易合同，根據協議約定在上半年收到了首付款等款項，實現了較大金額的產品授權收入。

《經濟通通訊社9日專訊》