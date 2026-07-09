《中國要聞》廣西洪災增致39人死亡，9人失聯

廣西南寧市今日再舉行防汛救災新聞發布會通報，目前包括南寧六藍水庫潰口洪災在內，廣西共有39人死亡、9人失聯。因部分死亡人員身分技術鑑定尚需時間，死亡人員與失聯人員可能有重疊。



另外，南寧全市共轉移安置6.45萬人。橫州市應轉移人數5.45萬人，賓陽縣應轉移人數9321人，均已全部安全轉移安置到位。其中，賓陽縣因預測洪峰過境，涉及下游村莊可能淹水提前轉移群眾，較7日資料新增1171人。



發布會通報，位於橫州市的六藍水庫、雲表水庫都建於1958年，屬於中型水庫。從7月6日起，水利專家到現場開展搶險救災指導，評估出現漫壩缺口的水庫，密切觀測水位變化，查看堤壩變形情況，分析下泄流量，研究降低水位的相關措施，防止險情進一步擴大。



目前，六藍水庫水位已降到大壩基岩以下，水庫缺口和流量已基本穩定；從8日起，當地修復六藍水庫上壩道路，到今天（9日）上午為止，已經修通到壩頂；從今天開始，還將組織開展河道疏通清淤。由於雲表水庫的水位已基本降到死水位，若上游不再有較大來水，水庫對下游淹沒區的影響將趨於穩定。

《經濟通通訊社9日專訊》