【數據解讀】分析：6月通脹邊際回落，內需不足仍是物價修復主要短板

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

受低基數影響，內地6月PPI同比漲幅擴至4.1%續創近四年新高，但國際油價回落，拖累PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。當月CPI同比漲幅則回落至1%的三個月低點、環比亦延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。



《路透》引述分析人士認為，內需不足仍是物價修復的主要短板，隨著國際油價下行，PPI同比大概率年中見頂，之後緩緩回落；市場密切關注7月底中央政治局會議尋求更多政策線索，以及中東局勢進展等。



*澳新銀行邢兆鵬：未來幾月PPI或回落至2%-3%*



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，隨著油價回落，中國PPI同比在6月見頂後，未來幾個月可能逐步回落至2%-3%。不過他也表示，本輪成本推動型通脹周期或呈「M型」走勢，隨著「反內捲」推進及低基數效應顯現，2027年一季度通脹可能再度抬升。預計今年全年PPI同比漲幅2%左右，CPI漲幅料在1.2%。



邢兆鵬並稱，「人行二季度例會釋放定向支持信號，整體政策基調保持不變。當前通脹前景使決策層能夠保持耐心，2026年內或暫緩降息」。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，決策層對當前的溫和通脹水平較為從容，7月中央政治局會議是關鍵觀察窗口，市場密切關注會議可能釋放的政策信號，以期從中研判穩內需相關舉措。



*民生銀行：需求端對物價上漲的拉動有限*



民生銀行研究團隊溫彬、孫瑩表示，當前物價上漲主要由供給側因素驅動，需求端拉動相對有限。具體看，去年同期低基數貢獻了整體物價漲幅的約40%，國際能源和工業金屬價格上漲等輸入性因素貢獻約30%，產業結構優化升級、新舊動能轉換貢獻約20%，終端消費需求回暖僅貢獻約10%。這表明內需不足仍是物價修復的主要短板，CPI與PPI之間的傳導鏈條尚未完全打通。



凱投宏觀(Capital Economics)中國首席經濟學家Julian Evans-Pritchard也指出，6月核心CPI同比漲幅放緩，凸顯中國經濟仍面臨廣泛的通縮壓力；疲弱的消費需求正重新對物價構成下行壓力。

《經濟通通訊社9日專訊》