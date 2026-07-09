【數據解讀】統計局：受國際市場價格波動等影響，CPI溫和上漲

國家統計局公布，6月全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.0%，漲幅較5月回落0.2個百分點，並略遜預期的1.1%；環比則下降0.3%，降幅較5月擴大0.2個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀6月份CPI數據指出，6月份，受季節性因素和國際市場價格波動等因素影響，居民消費價格指數(CPI)環比下降0.3%，同比上漲1.0%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.0%，繼續保持溫和上漲。



*服務價格環比由下降0.1%轉為持平*



從環比看，受國際市場價格波動影響，國內黃金飾品和汽油價格分別下降8.7%和4.9%，降幅比上月分別擴大5.9個和4.6個百分點，合計影響CPI環比下降約0.22個百分點，對CPI的下拉影響比上月增加約0.19個百分點。食品價格下降0.4%，降幅與上月相同，影響CPI環比下降約0.07個百分點。



食品中，應季果蔬等大量上市，市場供應充足，鮮菜和鮮果價格分別下降1.0%和2.0%，合計影響CPI環比下降約0.06個百分點；豬肉和水產品價格分別下降0.8%和0.6%，合計影響CPI環比下降約0.02個百分點；蛋雞存欄處於低位，疊加高溫產蛋率下降，雞蛋價格上漲7.0%，影響CPI環比上漲約0.03個百分點。



服務價格由上月下降0.1%轉為持平。服務中，受航空公司下調燃油附加費、淡季出行需求有所回落等因素影響，賓館住宿、飛機票和旅行社收費價格分別下降5.3%、4.0%和0.7%，合計影響CPI環比下降約0.04個百分點；受部分地區政策性調價影響，全國醫療服務價格上漲0.3%，影響CPI環比上漲約0.02個百分點。



*食品價格同比下降1.6%，降幅收窄*



從同比看，國際輸入性因素等帶動國內工業消費品價格漲幅回落。工業消費品價格上漲2.9%，漲幅比上月回落1.0個百分點，影響CPI同比上漲約0.90個百分點，對CPI的上拉影響比上月減少約0.28個百分點。工業消費品中，黃金飾品和汽油價格漲幅分別回落至28.1%和17.0%，合計影響CPI同比上漲約0.60個百分點，對CPI的上拉影響比上月減少約0.23個百分點。服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，影響CPI同比上漲約0.40個百分點。



食品價格下降1.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點，影響CPI同比下降約0.28個百分點。食品中，豬肉價格下降15.9%，降幅比上月收窄0.2個百分點，影響CPI同比下降約0.30個百分點；鮮菜、鮮果、糧食、食用油、奶類、水產品價格降幅在0.3%-1.7%之間；雞蛋價格上漲20.0%，漲幅比上月擴大11.6個百分點；羊肉、牛肉和禽肉類價格漲幅在1.4%-6.0%之間。

《經濟通通訊社9日專訊》