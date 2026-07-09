【數據解讀】統計局：國際原油價格下行等影響PPI環比轉降

2026年6月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲4.1%，符合預期，漲幅較5月擴大0.2個百分點；環比下降0.3%，5月為上升0.5%。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀6月份PPI數據指出，國內部分行業需求增加，但受國際原油價格下行等因素影響，工業生產者出廠價格指數(PPI)環比下降0.3%，同比上漲4.1%。



*石油開採價格環比降幅擴大至16%*



從環比看，全國PPI下降0.3%。本月PPI環比運行的主要特點：一是國際原油價格下行，影響國內相關行業價格下降。石油開採價格環比下降16.0%，精煉石油產品製造價格下降3.1%，降幅比上月分別擴大14.2個和2.8個百分點，化學原料和化學製品製造業、化學纖維製造業價格由上月上漲分別轉為下降2.0%和0.8%。



二是受季節性因素影響，部分行業價格走勢分化。6月份氣溫升高，「迎峰度夏」備煤及製冷產品需求增加，煤炭開採和洗選業價格環比上漲5.6%，家用製冷電器具製造價格上漲0.6%，製冷空調設備製造價格上漲0.4%；夏季降水、光照及風力充足，水力發電、太陽能發電、風力發電價格分別下降9.1%、2.5%和2.2%。



三是產業升級加快帶動部分行業需求增加，價格上行。人工智能覆蓋場景不斷拓展，新原料新材料廣泛應用，綠色化轉型持續推進，帶動虛擬現實設備製造價格環比上漲8.4%，可穿戴智能設備製造價格上漲3.4%，工業控製計算機及系統製造價格上漲3.3%，工業機器人製造價格上漲0.5%；電子專用材料製造價格上漲2.5%，碳基納米材料價格上漲1.9%，生物質燃料加工價格上漲1.2%；廢棄資源綜合利用業價格上漲0.4%。



*汽車製造業價格同比降幅擴大至2.1%*



從同比看，全國PPI上漲4.1%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。價格上漲的行業中，煤炭開採和洗選業上漲20.6%，電氣機械和器材製造業上漲5.1%，計算機通信和其他電子設備製造業上漲3.3%，黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲3.1%，漲幅比上月均擴大，4個行業合計影響PPI同比上漲約1.39個百分點；有色金屬礦採選業、有色金屬冶煉和壓延加工業分別上漲25.5%和23.4%，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業分別上漲16.8%、16.7%和11.3%，漲幅比上月均回落，5個行業合計影響PPI同比上漲約3.25個百分點。



價格下降的行業中，非金屬礦物製品業下降4.4%，降幅比上月收窄0.7個百分點，電力熱力生產和供應業下降4.4%，降幅與上月相同，酒飲料和精製茶製造業、汽車製造業分別下降5.3%和2.1%，降幅比上月分別擴大3.4個和0.1個百分點，4個行業合計影響PPI同比下降約0.72個百分點。

《經濟通通訊社9日專訊》