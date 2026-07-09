《Ａ場新股》正力新能啟動A股上市輔導，曹德旺胞妹曹芳掌舵

中證監網站披露，江蘇正力新能電池技術股份有限公司(以下簡稱正力新能)在江蘇證監局辦理輔導備案登記，擬首次公開發行股票並在A股上市，輔導券商為國泰海通證券。



正力新能(03677)成立於2019年2月26日，是一家專業從事鋰離子動力電池和儲能電池研發、生產及銷售的企業。公司提供電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統的一體化方案，產品體系覆蓋BEV、PHEV、EREV及HEV，以及儲能、航空動力電池等多個細分市場。



據公開資料，正力新能創始人、董事長曹芳是福耀玻璃(03606)(滬:600660)原董事長曹德旺的胞妹，她於2014年從福耀玻璃卸任，並與陳繼程共同創立正力投資，從事電動汽車零部件領域投資。目前，正力投資為正力新能控股股東，持有後者股份比例為18.04%。



2025年4月14日，正力新能在港交所主板掛牌上市。上市後首年，公司業績實現爆發式增長。2025年度，公司實現營業收入81.01億元(人民幣．下同)，同比增長57.9%；淨利潤8.09億元，同比大增788.4%，核心財務指標均創歷史新高。



​​​​​​一年之後，該公司啟動A股上市計劃。2026年7月2日，正力新能發布公告稱，公司決定啟動申請公開發行人民幣普通股股份並在深圳證券交易所創業板上市的計劃。董事會已決議並批准開展建議A股上市的相關工作。

《經濟通通訊社9日專訊》