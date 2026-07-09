《中國要聞》「十五五」碳達峰方案：2030年新能源車保有量達30%，非化石能源消費達25%

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國務院印發《「十五五」碳達峰行動方案》(以下簡稱《行動方案》)，為中國如期實現2030年前二氧化碳排放達到峰值目標描繪了「路線圖」。接下來五年，中國能源結構將進一步調整優化：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費佔比達到25%。具體舉措方面，《行動方案》明確，加快能源結構調整優化，大力推進非化石能源開發，「十五五」期間，加快推進新增用電量由新增清潔能源電量覆蓋。



在交通領域，《行動方案》提出，到2030年，新能源汽車保有量佔比力爭達到30%，新能源營運交通工具保有量佔比達到25%。截至2025年年底，全國新能源汽車保有量佔比約為12%，那麼五年內實現翻一番以上的目標。「十五五」期間，新能源私家車保有量將進一步提升。



*大力發展綠色能源、綠色製造等新興綠色低碳產業*



《行動方案》還提出，加力推進產業綠色化低碳化，一系列新舉措陸續出台。一方面，深化傳統產業低碳轉型，在鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、石化化工等重點行業推進節能降碳工程；另一方面，大力發展綠色能源、綠色製造、綠色服務等新興綠色低碳產業。



針對存量，強調要「以綠提質」，引導企業由片面追求成本導向的紅海競爭，轉向拓展低碳、零碳發展的創新藍海。針對增量，強調要「以綠促新」，培育和壯大以綠色低碳為鮮明標誌的戰略性新興產業和未來產業。



*推動新型儲能規模化發展，大力發展長時儲能*



同時，加快提升電力系統新能源消納能力。提升跨省跨區輸電和互補互濟能力，加快特高壓外送通道建設，新增西電東送能力8000萬千瓦以上，大力推進省間電力互濟工程建設。支持新能源就地消納，積極發展綠電直連、新能源就近接入增量配電網等綠電直供模式，推動源網荷儲一體化發展。



持續擴大電力系統調節資源規模，堅持生態優先、需求導向、優化布局，因地制宜加快建設抽水蓄能電站；推動新型儲能規模化發展，大力發展長時儲能；挖掘需求側調節潛力，加快虛擬電廠發展，推動可調節負荷等各類分散資源參與系統調節。逐步明確重點用能行業可再生能源消費最低比重目標。



到2030年，抽水蓄能裝機容量達到1.6億千瓦左右，新型儲能裝機容量力爭達到3億千瓦，全國虛擬電廠最大調節能力達到5000萬千瓦以上，電力需求響應能力達到最大用電負荷的5%以上。

《經濟通通訊社9日專訊》