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AH股新聞

09/07/2026 18:02

《大灣區》深圳：積極搶抓AI等新技術快速迭代機遇期，加力投資布局

　　據《深圳特區報》報道，深圳市委8日召開專題會議，分析上半年全市工業投資情況，研究部署重點項目推進工作。

　　會議強調，要堅持實體經濟為本、製造業當家，準確把握深圳市工業投資潛力巨大、支撐有力的發展態勢，堅定信心、奮發有為，搶前抓早、先謀快動，全力推動工業投資穩定增長，為「十五五」乃至更長期發展打下堅實基礎。要充分把握產業發展的階段性特徵，積極搶抓人工智能等新技術快速迭代、市場加速成形、需求加快釋放的機遇期窗口期，加強產業研究和項目謀劃，加大關鍵領域和前沿領域投資布局力度，不斷塑造高質量發展新動能新優勢。

　　要積極探索投資模式創新，綜合用好各種金融工具，更好發揮國資國企資源整合樞紐作用，促進社會資本參與重大項目建設，加快培育和發展新質生產力。要強化市、區「一盤棋」協同聯動，加強產業規劃，優化功能布局，大力推進集中連片產業用地整備，積極盤活低效用地，用心用情做好企業服務，切實解決好制約項目投資建設的瓶頸問題，推動形成實施一批、前期一批、儲備一批、謀劃一批的良好局面。
《經濟通通訊社9日專訊》

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