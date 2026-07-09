《Ａ股行情》滬綜指高開0.17%，習近平促加快推進高水平科技自立自強

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滬深股市今早高開，滬綜指高開0.17%，報3977.55點，深成指高開0.66%，創業板指大幅高開1.22%。國家主席習近平出席國家科學技術獎勵大會時強調，「十五五」時期是科技強國建設的關鍵攻堅期，必須加快推進高水平科技自立自強，向著到2035年建成科技強國的目標堅定邁進。



科技股近期高歌猛進，再獲領導人發言支持的強心針，今日開盤走高，存儲芯片、先進封裝等半導體產業鏈領漲。習近平表示，要適應新形勢新要求，採取更加有力的措施，切實解決中國科技發展中存在的問題；打造多元化應用場景和高水平產業集群，促進自主研發技術產品推廣應用和迭代升級。



此外，有科技媒體報道稱，中國政府擬允許國內頭部人工智能企業購買數量有限的英偉達H200芯片。報道稱，官員已告知阿里巴巴(09988)、字節跳動和DeepSeek等企業，它們將獲准購買部分用於開發大模型的H200芯片，但企業須說明所需芯片的數量及用途。



另外，商務部等九部門發布《關於加快零售業創新發展的意見》，提出到2030年基本建成布局合理、供給優質、業態多元、智慧便捷、競爭有序的現代零售體系。打造一批帶動性強的零售場景，推出一批融合創新的業態模式，培育一批具有國際競爭力的零售企業。惟A股零售股未獲提振，旅遊、餐飲及白酒板塊表現疲弱。



人行今日進行100億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有2885億元逆回購到期，即今日淨回籠2785億元。

《經濟通通訊社9日專訊》