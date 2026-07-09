《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.46%，半導體板塊逆勢走強

滬深股市高開後回落，滬指半日跌0.46%報3952.49點，深成指也跌0.35%，創業板指微升0.13%。兩市上午成交16971億元（人民幣．下同），較上個交易日減54億元或者0.3%。



盤面上，有色金屬領跌大市，板塊挫逾4%，鋰金屬、稀土相關個股跌幅居前，融捷股份(深:002192)、盛新鋰能(深:002240)跌停，北方稀土(滬:600111)跌9%；山金國際(深:000975)及曉程科技(深:300139)均挫超5%，金價下跌，上日曾觸及一周低點。此前，美國總統特朗普宣布，旨在結束與伊朗衝突的臨時協議「已經結束」，這再次引發了市場對通脹和利率上升的擔憂。



至於半導體產業鏈則逆勢拉升，存儲芯片及先進封裝最為活躍。隔夜美股市場存儲概念上漲，再加上南韓市場三星電子和SK海力士反彈，提振國內市場相關板塊；國策方面，國家主席習近平強調，要採取更加有力的措施，切實解決中國科技發展中存在的問題；重點要完善國家重大科技創新任務部署和組織實施機制，聚焦人工智能、量子科技等前沿領域，集成電路、先進製造等重點領域。

《經濟通通訊社9日專訊》