《Ａ股行情》滬綜指收升1.65%返四千點，兩市成交放量逾一成

A股三大指數午後反彈，滬綜指全日收漲1.65%報4036.59點，重返四千關，深成指揚3.07%，科技股強勢，拉動創業板大漲4.49%。成交放量，滬深兩市全日交易額約2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加3502億元或13.7%。



半導體板塊全日領漲，板塊指數飆逾8%，中芯國際(滬:688981)盤中破頂，收升13.7%，報173元；存儲芯片升幅靠前，先進封裝概念活躍，兆易創新(滬:603986)升停。國家主席習近平周三（8日）表示，要採取更加有力的措施，切實解決中國科技發展中存在的問題；要完善國家重大科技創新任務部署和組織實施機制，聚焦人工智能、量子科技、集成電路、先進製造等領域。



煤炭、消費等傳統板塊則領跌，鋰礦概念陷入調整，融捷股份(深:002192)二連跌停。6月CPI同比漲幅回落至1%的三個月低點、環比延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。同月PPI同比漲幅擴至4.1%創近四年高，但國際油價回落，拖累PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。市場密切關注7月底中央政治局會議尋求更多政策線索。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4876.31 +2.54 上證指數 4036.59 +1.65 13641.80 深證成指 15398.73 +3.07 15495.50 創業板指 4018.17 +4.49 科創50 2185.83 +8.41 B股指數 275.00 +0.31 1.10 深證B指 1105.49 +0.27 0.79

《經濟通通訊社9日專訊》