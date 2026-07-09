《Ａ股行情》滬綜指收升1.65%返四千點，兩市成交放量逾一成

A股三大指數午後反彈，滬綜指全日收漲1.65%報4036.59點，重返四千關，深成指揚3.07%，科技股強勢，拉動創業板大漲4.49%。成交放量，滬深兩市全日交易額約2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加3502億元或13.7%。
半導體板塊全日領漲，板塊指數飆逾8%，中芯國際(滬:688981)盤中破頂，收升13.7%，報173元；存儲芯片升幅靠前，先進封裝概念活躍，兆易創新(滬:603986)升停。國家主席習近平周三（8日）表示，要採取更加有力的措施，切實解決中國科技發展中存在的問題；要完善國家重大科技創新任務部署和組織實施機制，聚焦人工智能、量子科技、集成電路、先進製造等領域。
煤炭、消費等傳統板塊則領跌，鋰礦概念陷入調整，融捷股份(深:002192)二連跌停。6月CPI同比漲幅回落至1%的三個月低點、環比延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。同月PPI同比漲幅擴至4.1%創近四年高，但國際油價回落，拖累PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。市場密切關注7月底中央政治局會議尋求更多政策線索。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4876.31
|+2.54
|上證指數
|4036.59
|+1.65
|13641.80
|深證成指
|15398.73
|+3.07
|15495.50
|創業板指
|4018.17
|+4.49
|科創50
|2185.83
|+8.41
|B股指數
|275.00
|+0.31
|1.10
|深證B指
|1105.49
|+0.27
|0.79
《經濟通通訊社9日專訊》
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