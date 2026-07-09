  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/07/2026 15:04

《Ａ股行情》滬綜指收升1.65%返四千點，兩市成交放量逾一成

　　A股三大指數午後反彈，滬綜指全日收漲1.65%報4036.59點，重返四千關，深成指揚3.07%，科技股強勢，拉動創業板大漲4.49%。成交放量，滬深兩市全日交易額約2.9萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增加3502億元或13.7%。

　　半導體板塊全日領漲，板塊指數飆逾8%，中芯國際(滬:688981)盤中破頂，收升13.7%，報173元；存儲芯片升幅靠前，先進封裝概念活躍，兆易創新(滬:603986)升停。國家主席習近平周三（8日）表示，要採取更加有力的措施，切實解決中國科技發展中存在的問題；要完善國家重大科技創新任務部署和組織實施機制，聚焦人工智能、量子科技、集成電路、先進製造等領域。

　　煤炭、消費等傳統板塊則領跌，鋰礦概念陷入調整，融捷股份(深:002192)二連跌停。6月CPI同比漲幅回落至1%的三個月低點、環比延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。同月PPI同比漲幅擴至4.1%創近四年高，但國際油價回落，拖累PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。市場密切關注7月底中央政治局會議尋求更多政策線索。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004876.31+2.54　
上證指數4036.59+1.6513641.80
深證成指15398.73+3.0715495.50
創業板指4018.17+4.49　
科創502185.83+8.41　
B股指數275.00+0.311.10
深證B指1105.49+0.270.79

《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】黃錦輝涉嫌酒後駕駛辭任立法會議員，你認為現行立法會議員的操守問責機制是否足夠？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

美伊戰火 | 特朗普揚言周三晚向伊朗發動猛烈打擊

08/07/2026 10:32

中東戰火

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金