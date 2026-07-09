《中國要聞》乘聯分會崔東樹：新能源車大型化趨勢極其不好，應以稅收和能耗手段抑制

乘聯分會秘書長崔東樹昨日在月度分析會上表示，當前新能源車輛大型化趨勢極其不好，會造成資源浪費，且現行財稅體制對此缺乏有效約束。他建議未來應建立經濟型車標準體系，鼓勵普通百姓購車消費，同時通過稅收和能耗管理手段對車輛大型化加以引導和約束。



崔東樹表示，過去燃油車企對開發大型SUV態度謹慎，主要受排量稅收約束--2.5L排量以上需繳納25%的稅費。反觀當前新能源車，無論車身重量、動力性能如何，稅收標準均保持一致，無法抑制車輛大型化和動力過剩傾向。



《快科技》指出，今年以來，SUV整體市場份額穩步走高，中大型SUV爆發式增長，賽道熱度居高不下，幾乎所有車企都在加碼大尺寸車型研發與新品投放。報道引述機動車上險統計數據指，2026年1-4月國內新能源乘用車平均整備質量達1939.3公斤，相較2020年漲幅高達27.5%。短短數年整車增重四百多公斤，背後是市場消費偏好、電池技術路線、產品競爭邏輯等多重因素疊加作用。



*行業人士：需規避無意義的車體擴容與資源消耗*



行業人士認為，新能源汽車產業發展既要尊重技術進步與市場合理需求帶來的產品升級變化，也要及時糾偏行業盲目堆電池、堆配置、拼尺寸的「內捲」亂象。如何平衡市場創新與良性發展，規避無意義的車體擴容與資源消耗，已成為整個行業亟需探索解決的核心課題。

《經濟通通訊社9日專訊》