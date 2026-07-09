《中國要聞》深圳警方搗「薦股引流」電騙集團拘247人，涉案金額1億元

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據內媒報道，深圳市公安局龍崗分局近日精成功搗破一個盤踞在龍崗區阪田街道的特大「薦股引流」電信網絡詐騙犯罪集團，拘捕247名疑犯，涉案金額達1億元(人民幣．下同)，凍結涉案資金2408萬元。



報道指，該分局根據工作線索摸排發現，龍阪田街道某工業園大廈內藏匿著一個組織嚴密、規模龐大的「薦股引流」詐騙集團。該詐騙集團以黃某權、鄭某成、李某等11人為骨幹，下設話務組、業務組、薦股組，並設立8個詐騙工作點，招募二百多人展開詐騙。



該犯罪集團的核心人員先從非法渠道購買券商平台股民個人信息，將電話號碼分發至話務組；話務人員按照定制話術，以「專業薦股、穩健盈利」為噱頭，電話引流有投資意向的股民；業務組隨即添加受害人微信、飛書，將其拉入虛假薦股群，群內「薦股老師」、「舵主」輪番發布虛假強勢股票信息，同步在直播平台「薦股」，犯罪集團其他成員則用大量小號炒熱群聊，偽造盈利截圖、吹捧薦股實力，騙取受害人信任。



待受害人放鬆警惕後，犯罪集團便拋出重磅誘餌，謊稱公司已實地考察優質IPO擬上市企業，簽約獲得內部原始股購買資格，誘導受害人向指定「對公帳戶」轉帳投資。警方核查發現，涉案的湖北某生物科技有限公司、湖南某生物科技有限公司均為近期註冊的空殼公司，無實際經營業務，更無任何上市報備信息。



龍崗分局400名警員6月18日下午對涉案8個詐騙工作點同步收網，現場帶走全部247名疑犯，並扣查電腦、手機等犯案工具。目前全部疑犯均已被刑事拘留。

《經濟通通訊社9日專訊》