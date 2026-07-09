《中國要聞》廣西洪災衝擊茉莉花產業鏈，茉莉奶白稱影響有限、瑞幸咖啡指短期穩定

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據內媒《消費者報道》報道，被稱為「世界茉莉花都」的廣西橫州，在此次廣西洪災中受災嚴重，大片茉莉花田被淹；即使未被淹，持續降雨亦影響茉莉花品質。有花農直言，下半年茉莉花的產量和花質大打折扣。茉莉花產業鏈難免受到衝擊，四川雅安有茶廠表示，原本打算在7月中旬收伏花製特級茉莉花茶，但暴雨打亂了收花計劃。報道並提到，多家新茶飲品牌都在橫州布局了專屬原料產區，它們除了快速支援災區救災外，對於茉莉茶飲會否漲價，多個品牌的客服及相關人士或表示暫無明顯影響、或稱暫無更多信息。



據了解，橫州年產茉莉鮮花超15萬噸，全球60%以上、全國80%以上茉莉原料均產自橫州。《界面新聞》引述茉莉奶白指，目前公司庫存儲備充足，此次災情對原料供應及經營的影響非常有限，並提到已第一時間向災區捐贈100萬元人民幣。橫州是茉莉奶白核心原料供應地之一。



報道又引述瑞幸咖啡表示，從當地產區了解到花農和合作社總體安全，公司茉莉花茶原料庫存和供應安排充足，全國門店的茉莉系列產品，包括「鮮萃輕輕茉莉．輕乳茶」等短期內供貨節奏穩定。關於本次洪澇對瑞幸茉莉花專屬產區、全年產量及中長期採購的影響，有待退水後進行現場摸排和災後評估。瑞幸還聯動中國鄉村發展基金會向橫州運送發電機、人道應急箱、熱餐等急需救援物資。



此外，霸王茶姬宣布緊急啟動備災資金，攜手中國婦女發展基金會支援受災區域；蜜雪冰城也宣布向廣西洪澇受災地區捐贈1000萬元人民幣，專項用於防汛搶險、民生救助及茉莉花特色產業恢復重建。不過兩者都沒有回應原料的儲備情況。

《經濟通通訊社9日專訊》