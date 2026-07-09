《中國要聞》中辦、國辦促全力防汛抗旱：提高預報精準度，加強巡查水庫大壩

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全力做好防汛抗旱工作的通知》，強調要關口前移、預防為先。提高監測預報精準度，提升山區小流域等重點區域和夜間、強降雨等重點時段短臨預報預警能力。強化預警響應聯動，落實臨災預警「叫應」和跟蹤反饋機制，確保預警信息第一時間直達基層責任人和受威脅群眾。



針對山溝溝口、狹窄河道、臨坡臨崖等高風險區域，施工工地、民宿、旅遊景區等流動人員多的地方，以及養老機構、學校、醫院等重點部位，要「一點一策」落實轉移避險場地和措施，特別是對老弱病殘孕等重點群體提前果斷採取避險措施，確保應轉盡轉。



《通知》並要求統籌流域上下游、左右岸、幹支流，跨區域聯動，科學精準調度防洪骨幹工程，充分發揮防洪工程體系防災減災作用，降低流域整體洪水風險。加強穿堤建築物、險工險段、歷史出險點、水庫大壩、溢洪道等重點部位巡查，及時處置發現的問題隱患。加強河湖行洪蓄洪空間管控，做好蓄滯洪區運用準備。統籌推進防洪排澇工程設施建設，做好防汛關鍵期暴雨洪澇災害防範應對。



*重大人員傷亡、險情災情等要第一時間上報*



此外，加強重點領域基礎設施風險隱患動態排查，突出排查交通設施的高邊坡、高填方、急彎陡坡、臨水臨河等重點部位，以及城市生命線設施的低窪場站、地下管網、老舊管線等薄弱環節。強化基礎設施運行監測預警，關鍵時段加密巡查頻次，及時發現險情徵兆並預警。加強對南水北調、西氣東輸等重大基礎設施工程的防汛安全管理，保障重大基礎設施和在建工程安全度汛。



《通知》還要求，各有關部門和單位要嚴格執行汛期值班值守規定，落實24小時專人值班，加強關鍵崗位值班力量，應急響應期間視情組織多部門聯合值守，確保及時高效處置險情災情。各級領導幹部要加強值守、靠前指揮。壓緊壓實信息報送責任，重大人員傷亡、險情災情和重要工作信息要第一時間上報，堅決杜絕遲報、漏報、瞞報。

《經濟通通訊社9日專訊》