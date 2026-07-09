《神州金融》金監總局：保險公司對災民要「能賠快賠」，銀行機構要大力支持災後重建

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

廣西、湖北、甘肅等地近日暴雨大風，接連發生水庫潰壩、山泥傾瀉等災情，造成重大人員傷亡和經濟損失。 國家金融監督管理總局辦公廳今日發布關於做好近期防汛救災和災後恢復重建有關金融保險服務工作的通知，要求各保險公司要堅持「特事特辦、急事急辦」原則，簡化理賠流程和手續，暢通綠色通道，在受災程度較重地區，建立集中理賠點，方便災區群眾辦理理賠手續，切實做到能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。同時密切跟蹤災情進展，科學合理調配查勘救援車輛、理賠人員和大額賠付資金等資源，做好應急保障工作。同時，



通知並要求，各銀行保險機構要結合受災地區實際情況，採取開闢綠色通道、簡化業務程序等方式快速啟動應急措施，及時滿足受災群眾和企業的應急支取、保險理賠等金融需求。及時啟動災備和應急預案，盡快恢復受災網點運營，保障基本金融服務和關鍵基礎設施穩定運行。強化科技保障，暢通手機銀行、網上銀行等線上服務渠道，做到災區基礎金融服務不中斷。



此外，通知要求，銀行業金融機構要加強金融支持防汛救災工作部署，加大對防汛救災、民生保障類企業信貸支持，依法合規高效辦理信貸審批。要大力支持災後恢復重建，滿足防汛應急物資生產、運輸、收儲等企業新增信貸需求。對受汛情影響暫不能營業但有發展前景的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。要加大普惠金融服務，幫助受災農戶、小微企業、個體工商戶等渡過難關。

《經濟通通訊社9日專訊》