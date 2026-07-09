《Ａ場新股》長鑫科技科創板IPO料7月16日開啟申購，擬募資295億人民幣

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長鑫科技今日凌晨公布了科創板IPO招股意向書，預計發行日期為7月16日（下周四），證券簡稱為「長鑫科技」，證券代碼為「688825」。本次IPO擬募資295億元（人民幣．下同），是科創板史上規模第二大的項目，僅次於中芯國際2020年的532億元募資紀錄；而這也同時是2026年以來A股最大IPO，並料將成A股「存儲芯片第一股」。



本次IPO，長鑫科技擬公開發行股票668,808.8608萬股（超額配售選擇權行使前），佔發行後總股本的比例為10.00%。同時，發行人授予聯席保薦人中金公司不超過初始發行股份數量15%的超額配售選擇權，若全額行使，發行總股數將擴大至769130.1608萬股。本次發行採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式，初始戰略配售數量為334404.4304萬股，佔擬發行數量的50%。初步詢價日為7月13日，發行公告將於7月15日刊登。



募集資金將投向三大方向：75億元用於存儲器晶圓製造量產線技術升級改造，130億元用於DRAM存儲器技術升級，90億元用於動態隨機存取存儲器前瞻技術研究與開發。聯席保薦人（聯席主承銷商）為中國國際金融股份有限公司和中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商還包括國泰海通證券、國元證券、華泰聯合證券、招商證券。



長鑫科技成立於2016年，總部位於安徽合肥，是中國規模最大、技術最先進、布局最全的動態隨機存取存儲器(DRAM)研發設計製造一體化企業。在三星、SK海力士、美光「存儲三巨頭」合計壟斷全球DRAM市場超90%份額的寡頭格局下，長鑫科技在近期全球存儲供應緊缺的歷史機遇中，爭得行業第四把交椅。



業績方面，根據公司披露的業績預告，2026年上半年預計實現營業收入1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；歸母淨利潤預計500億元至570億元，同比增長2244.03%至2544.19%。公司今年第一季度已實現營收508億元，同比增長719%，超過2025年全年營收的80%。

《經濟通通訊社9日專訊》