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AH股新聞

09/07/2026 17:30

《中國要聞》公安部：今年已偵辦網絡謠言案件8000多宗，清理違法有害信息逾50萬條

　　公安部今日發文指，今年以來，全國公安機關累計偵辦網絡黑客犯罪案件1900餘宗、網絡謠言案件8000餘宗，關停違法違規帳號2.3萬餘個，清理違法有害信息50萬餘條。

　　今年以來，累計偵辦網絡暴力案件2000餘宗。其中，依法查處體育運動員、抗洪救災村幹部被網暴案等多起典型案件，加大震懾力度。

　　同時，依法嚴打仿冒網站和軟件，精準識別仿冒國家部委及各級黨政機關網站，全鏈條查處虛假認證、製售假證、網絡詐騙等各類違法犯罪活動。2026年以來已累計偵辦相關案件65宗，封堵關停105個仿冒網站。

*對互聯網平台加強安監檢查，約談企業108家次*

　　此外，各地公安機關網安部門全面推進「線上巡查、線下核查」工作，持續強化對互聯網平台的安全監督檢查。今年以來，共辦理網絡信息安全領域違法行政案件947宗，依法約談企業108家次，出具風險提示函76份。

　　公安部強調，全國公安機關網安部門將繼續堅持依法管網、依法治網，始終保持對網絡違法犯罪的高壓嚴打態勢，全力營造風清氣正的網絡環境，以高水平網絡安全保障高質量發展。
《經濟通通訊社9日專訊》

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