《中國要聞》超強颱風「巴威」逼近，國家防總提升防汛防颱應急響應至三級

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超強颱風「巴威」逐漸逼近中國，「中國天氣網」微博「中國天氣」形容，巴威「體型巨大，幾乎可覆蓋9個浙江」，預計將會受到影響的地區嚴陣以待。氣象部門指出，巴威今午2時集結於台灣基隆東偏南方向約1030公里的西北太平洋海面上，預計將以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，可能將於11日（周六）日間登陸或擦過台灣島北部沿海，然後當晚在福建福清至浙江溫嶺一帶沿海再次登陸。



國家防總今午5時將防汛防颱風四級應急響應提升至三級，指「巴威」登陸強度大、影響範圍廣、致災性強，防範應對形勢嚴峻複雜。後續，國家防總將根據颱風發展形勢，提升和調整防汛防颱風應急響應。



中央氣象台已於今早升級發布颱風橙色預警，交通運輸部亦將颱風防禦響應提升至二級。國家海洋預報台今午4時升級發布海浪橙色警報，預計今日下午到明日下午，東海南部將出現6到9米的狂浪到狂濤區，近海海域海浪預警級別為橙色；浙江近岸海域將出現2.5到3.8米的大浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，福建北部近岸海域將出現2.5到3.4米的大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。



*舟山嵊泗縣疏散9000多名旅客，水上客運全線停航*



浙江省、福建防颱均已啟動防颱風IV級應急響應。同時，浙江舟山海事局昨早啟動Ⅲ級防颱應急響應。浙江唯一海島縣舟山嵊泗縣提前疏散旅客，截至今早9時累計疏散9000多人，預計明日起嵊泗17條水上客運航線、27艘客船將全線停航。



*深圳以東海域所有漁船回港避風，漁排、海上施工人員全撤*



此外，廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室要求深圳以東海域於今晚6時前落實防颱風「六個百分百」措施，所有海上作業漁船全部回港避風，所有漁排養殖和海洋牧場人員全部上岸避險，海上風電施工平台人員全部撤離，海釣船、潛水等休閒船艇和鄉鎮船艇等禁止出海；濱海景區、跨海航線根據情況適時關停。深圳以西海域密切關注颱風路徑變化和颱風外圍風力影響，嚴格落實海上安全生產各項措施，無法確保安全的堅決提前撤離。在浙江、福建附近海域作業漁船就近進港避風，按照當地防風指令落實防風措施。

《經濟通通訊社9日專訊》