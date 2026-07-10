《駐京專電》李強會見納米比亞總統：擴大雙邊貿易規模，拓展基建合作

國務院總理李強9日在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的納米比亞總統恩代特瓦。李強表示，中方願同納方加強發展戰略對接，擴大雙邊貿易規模，拓展基礎設施建設、礦業、油氣、新能源等領域合作，更好實現互利共贏。



李強稱，中方願進口納方更多優質農漁產品，支持有實力的中國企業赴納投資，歡迎納方用足用好中方零關稅和輸華產品「綠色通道」升級等政策便利。雙方還可以合力打造旅遊經濟亮點，深化衛生、教育、科技、青少年等領域交流合作，不斷提升民眾獲得感。中方也願同納方加強在聯合國等機制下的協調配合，推動各方一道踐行真正的多邊主義，積極落實四大全球倡議，為推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化不懈努力。



恩代特瓦表示，期待同中方共同努力，用好零關稅政策紅利，進一步深化貿易、農業、礦業、基建、交通物流、醫療衛生、可再生能源等領域合作，密切旅遊、教育、青年等人文交流。歡迎更多中國企業赴納投資興業。納方高度重視中國在國際事務中的重要作用和影響，願同中方加強多邊溝通協調，促進地區和平穩定發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》