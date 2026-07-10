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AH股新聞

10/07/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)5790.67
寒武紀(688256)3071.92
中微公司(688012)3015.83
瀾起科技(688008)2906.01
長電科技(600584)2874.59
亨通光電(600487)2772.09
海光信息(688041)2710.87
中天科技(600522)2207.65
藥明康德(603259)2038.07
中國巨石(600176)1971.33

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6221.71
中際旭創(300308)6009.74
北方華創(002371)4585.26
浪潮信息(000977)3904.64
東山精密(002384)3887.22
新易盛(300502)3707.10
大族激光(002008)3547.74
中興通訊(000063)2803.20
京東方A(000725)2732.89
深科技(000021)2600.06

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社10日專訊》

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