《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平對福建泉州晉江市鞋廠火災事故作指示

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對福建泉州晉江市一鞋廠火災事故作出指示

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7月9日12時許，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。



「十五五」碳達峰行動方案要求，推進產業綠色化低碳化

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日前，國務院印發《「十五五」碳達峰行動方案》，對「十五五」時期碳達峰工作作出部署。《行動方案》強調，發揮碳達峰碳中和戰略牽引作用，更好統籌保障能源安全和經濟社會發展，以能源綠色低碳轉型為關鍵，深入推進產業綠色化、低碳化，更高水平、更高質量做好節能降碳工作。



中辦、國辦：全力做好防汛抗旱搶險救災各項工作

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近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全力做好防汛抗旱工作的通知》，對全力做好防汛抗旱、搶險救災各項工作作出部署。《通知》要求，各級防汛抗旱指揮機構要強化統籌協調和指揮調度，各有關部門和單位要履職盡責、高效協同。





《上海證券報》



習近平對福建泉州晉江市一鞋廠火災事故作出指示

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7月9日12時許，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。



中辦、國辦：全力做好防汛抗旱搶險救災各項工作

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近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於全力做好防汛抗旱工作的通知》，對全力做好防汛抗旱、搶險救災各項工作作出部署。《通知》要求，各級防汛抗旱指揮機構要強化統籌協調和指揮調度，各有關部門和單位要履職盡責、高效協同。



中國實現碳達峰目標施工圖出爐，推進算力設施綠色低碳轉型

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國務院近日印發《「十五五」碳達峰行動方案》，對「十五五」時期碳達峰工作作出部署。行動方案提出，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費佔比達到25%，確保如期實現碳達峰目標，為實現2035年國家自主貢獻目標、推進碳中和奠定堅實基礎。





《證券時報》



習近平對福建泉州晉江市一鞋廠火災事故作出指示

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7月9日12時許，福建泉州晉江市一鞋廠發生火災，造成重大人員傷亡。事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。



用戶愈多虧得愈多，AI行業求解「規模不經濟」難題

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7月以來，全球資本市場經歷了一場關於「人工智能信仰」的震盪，AI算力板塊從普遍樂觀走到了一個關鍵的分歧點。從硅谷科技巨頭元公司(Meta)(US.META)出租富裕算力，到衡量AI實際使用熱度的詞元(Token)支出指數較5月高點下跌約20%，一系列行業訊號，讓支撐AI算力上漲的邏輯出現鬆動，觸發全球AI算力股普遍回調。



首批基金二季報登場，重倉「芯光」業績亮眼

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隨著同泰基金旗下多隻產品發布二季度報告，新規後公募基金二季報披露拉開序幕。同泰數字經濟二季度重倉持有科技股，實現翻倍漲幅。截至二季度末，其前十大重倉股為中際旭創、新易盛、海光信息、普冉股份、精測電子、芯原股份、東山精密、兆易創新、中控技術和長川科技，股票倉位超過了91%。

《經濟通通訊社10日專訊》