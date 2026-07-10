《鍾之日記》芯片股升轉跌，恒指漲幅收窄

7月10日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國科技股再爆，抵消美伊軍事衝突的利淡，美股三大指數隔夜造好，港股今早回穩，高開183點。芯片股先升，帶動恒指升幅擴大至逾400點，午後中芯(00981)帶頭一路走跌，騰訊(00700)、網易(09999)等科網股亦挫，恒指尾段升幅收窄，全日收報24175，升144點或0.6%，主板成交近3396億元。全周計恒指累升825點，連升第二周。



*滬綜指收跌1%再失4000點，本周挫1.17%*



滬綜指今日收低1%，再度失守4000點關口，收報3996.16點，本周累跌1.17%；深成指今日也跌2.29%，創業板指挫4.37%。滬深兩市全日成交額約3.39萬億元人民幣，較上一個交易日放量4747億元人民幣或16%。科技與其他傳統行業再度輪動，今日白酒、地產板塊領漲，而半導體股領跌。此外，中國首次火箭海上網系回收任務取得成功，刺激航空航天板塊午後暴漲，航天環宇(滬:688523)升20%封板，中國衛星(滬:600118)、中天火箭(深:003009)等漲停。



摩根士丹利報告指出，在全球市場波動的背景下，A股的市場情緒因成交額下降而有所走軟，但過去一周表現仍優於全球同業。該行並稱，中國6月通脹數據顯示，生產者價格周期有所降溫，但結構性需求仍具韌性；其中國宏觀團隊預計，隨著黃金價格通脹緩解以及其他核心價格走勢持續分化，下半年核心CPI將有所回落；同時，6月可能已標誌著PPI同比增速的周期性高點。



國家統計局周四（9日）公布，內地6月CPI同比漲幅回落至1%的三個月低點、環比亦延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。當月PPI同比漲幅擴至4.1%，創近四年新高，PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。



*兆易創新發盈喜，股價先升後挫逾兩成*



存儲芯片製造商兆易創新(03986)發布盈喜，受惠存儲芯片超級周期，預期截至6月30日止中期淨利潤69億元人民幣，同比增10.99倍；預計上半年營業收入115億元人民幣左右，增長約1.8倍。



該集團指，報告期內存儲芯片行業供給緊張，集團存儲芯片產品量價齊升，存儲業務盈利水平提升。微控制器產品受益於工業、消費及汽車等領域的需求拉動，出貨規模亦錄得較好增長。集團收入規模與盈利質量同步提升，帶動整體經營業績大幅增長。



今日公司A股(滬:603986)成交額突破550億元人民幣，創該股成交金額歷史天量，換手率超12%，最後收跌7.76%，報612元人民幣；H股先漲後跌，股價一度高見1000元，其後掉頭向下，收挫21%報742.5元。



分析人士稱，成交額天量伴隨高換手與股價劇烈波動，反映出高位籌碼的激烈博弈。一方面，中報預告驗證了存儲芯片行業的高景氣，刺激了場外資金追入；另一方面，該股A股近兩個多月以來已累漲近170%，今年年初登陸港股以來漲逾2倍，積累了大量獲利盤。衝高回落，顯示有資金選擇在業績利好兌現時高位減倉。



*半導體股獲利回吐，中芯國際倒跌近半成*



美光科技(US.MU)將美國廠房未來10年投資預測上調500億美元，達2500億美元，以滿足龐大的記憶芯片需求。隔晚美股芯片板塊全面爆發，費城半導體指數升超3%。港股半導體股今早跟升，中芯國際(00981)盤中曾升4.8%，最高見87.6元，創5天新高；華虹宏力(01347)今早更曾飆8.4%，最高見218.8元，創5天新高。



不過，隨後半導體股遇獲利回吐，集體下挫，中芯國際最終跌4.67%，收報79.65元；華虹宏力收跌8%，報185.5元；天數智芯(09903)挫逾18%，瀾起科技(06809)跌逾8%。



投行摩根士丹利稱，融資空頭回補和南向資金流入幫助港股市場重拾動能；展望8月，該行預期市場將迎來進一步改善的環境，有利於更好地復甦，當前的極端低配倉位意味著現在正是逐步加倉的時機。



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