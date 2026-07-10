《中國要聞》福建晉江市鞋廠火災釀28死，習近平指示全力搜救查明事故原因

福建晉江一間鞋廠發生火災，已造成至少28人死亡，現場一度有多名工人受困。國家主席習近平作出重要指示，要求全力搜救、查明事故原因並嚴肅追責。目前涉事企業負責人等人已被控制，企業帳戶已凍結。



晉江市消防救援局周四（9日）下午發布通告，當日中午12時04分，泉州市消防救援支隊指揮中心接獲報警稱，位於晉江市陳埭鎮江頭村的輝騰鞋業廠房發生火災。事發後，泉州市消防救援支隊立即調派力量趕赴現場處置。



消防接報趕到時，火勢已經蔓延整座廠房。大火高溫加上濃煙夾擊，廠房內的工人逃生無門，有人逃到天台受困，消防出動直升機救人。不少人搭梯爬去周邊其他屋頂逃生，亦有人幸運獲室外民眾以攀岩設備救出。有參與救火的消防員指，起火廠房內樓道堆放大量雜物，嚴重影響滅火速度，阻礙救援工作。最終下午4時許，消防將現場明火救熄。



國家主席習近平高度重視事件，並作出重要指示，指要全力做好人員搜救、善後安撫等工作，盡快查明事故原因並嚴肅追責。他又要求各地有關部門深入排查整治各類風險隱患，落實安全生產措施，堅決防止重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全。

《經濟通通訊社10日專訊》