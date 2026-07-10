《中國房產》上半年廣州二手房成交量同比下降6.7%，新房網簽均價漲逾3%

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據《澎湃新聞》報道，2026年上半年，廣州樓市在政策鬆綁、核心地塊高價出讓等利好支撐下，新房、二手房成交持續修復，「淡季不淡」特徵顯著。機構監測數據顯示，今年上半年，廣州新房累計有3個月、二手房累計有2個月單月成交超越去年同期。



*上半年廣州二手房成交對比去年下半年增長2.6%*



廣州中原研究發展部監測數據顯示，2026年上半年，廣州二手住宅累計成交52817套，同比雖下跌6.7%，但對比2025年下半年增長2.6%。根據廣州中原監測數據，在「穗八條」新政利好下，上半年二手房帶看量較去年下半年增長6.1%，觀望情緒持續緩解。



業主報價信心同步修復，全市平均議價幅度收窄至6.2%，對比去年同期減少0.2%。《澎湃新聞》引述廣東中原地產研究發展部研究經理熊小洪指出，在市場止跌預期增強下，業主惜售心理抬頭，置換業主選擇觀望暫緩掛牌，導致新增掛牌量逐月下滑。數據顯示，2026年上半年，廣州二手房月均新增掛牌量僅6729套，同比降低33%，全市存量掛牌量下跌至12.6萬套，同比去年減少5%。



值得一提的是，年初馬場地塊高價出讓，也修復了核心區域高端改善預期，板塊帶看量同步走高。今年2月，在經過243輪競價、近9小時鏖戰後，越秀集團以236億元（人民幣．下同）的總價拿下廣州馬場地塊（一期），該地塊創下廣州2010年以來單宗地塊成交總額最高紀錄。



*上半年廣州新房成交面積同比漲3.4%*



報道又指，在二手房持續分流客源、新房供應縮水的背景下，廣州新房市場依然表現韌性。中指研究院數據顯示，上半年廣州全市共成交新建商品住宅30902套，成交面積345.9萬平方米，同比上升3.4%；網簽均價為35337元/平方米，受結構性成交影響，網簽均價同比上漲3.1%。



從月度走勢來看，1-2月份受春節假期影響，推貨及成交均較為平淡，供求規模均處低位；3月受春節後購房需求的集中釋放，以及開發商借助「小陽春」營銷節點加快推貨節奏，市場成交回升明顯，5月在「穗八條」利好政策帶動下，成交創2025年以來單月新高。



庫存層面，中指研究院數據顯示，截至6月末，廣州全市新房庫存1423萬平方米，去化周期24.7個月，較2025年底下降1個月。

《經濟通通訊社10日專訊》