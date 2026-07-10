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AH股新聞

10/07/2026 12:03

【ＡＩ】物理AI企業深度智控完成數億元B輪融資，晶科能源戰略入股

　　據內媒報道，物理AI企業深度智控(DeepCtrls)宣布完成數億元人民幣B輪融資。本輪融資由晶科能源戰略投資，國投創新、招銀國際聯合領投，紅杉中國、源碼資本、光遠資本、招商局創投等股東繼續跟投。

　　深度智控以自主研發的PhyAI(物理AI)引擎為核心技術，為工業、數據中心及建築等領域提供深度節能與數智化解決方案。基於該引擎底座，公司推出了覆蓋L4至L5級的能源智能體產品矩陣，包括大型系統級DeepSYS智能體、標準化DeepBot智能體、設備端DeepChip控制模塊，以及園區級DeepOS算電協同及源網荷儲操作系統，形成從設備終端到系統調度、從單一場景到全域協同的完整技術棧。

　　據悉，公司產品已應用於台積電、寧德時代、工業富聯、騰訊、字節跳動等數百家企業，覆蓋智算中心、半導體、新能源等賽道。本輪融資將用於持續夯實PhyAI技術底座，持續完善並構建AI時代全球算力與能源基礎設施智能中樞。

　　深度智控創始人兼CEO李輝表示，全球AI產業正從數字世界向物理世界跨越，公司將深耕PhyAI核心技術，推進算力與能源基礎設施邁向L5級自治智能時代。
《經濟通通訊社10日專訊》

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