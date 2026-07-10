  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

10/07/2026 14:45

【ＡＩ】Kimi首張AI原生信用卡與美國運通、農業銀行合作，正式對外發行

　　據《每日經濟新聞》今日報道，全球首張AI(人工智能)原生信用卡「Kimi信用卡」合作方已經敲定美國運通、農業銀行，並於當日正式對外發行。

　　對於合作，相關知情人士評價稱「一拍即合」。該項目從今年4月開始醞釀，短短幾個月，農業銀行和運通內部一路綠燈加急。

　　此前的6月12日，Kimi信用卡已經對外開放預約。據當時官方披露，這並非一張傳統意義上的信用卡。它是首張將AI服務納入核心權益體系的消費憑證--持卡人的每一筆消費，均可轉化為一定形式的Kimi算力額度，或直接兌換Agent(智能體)使用額度、高級功能權限等，實現「消費即獲生產力」的價值閉環。

　　具體到本次合作規則，上述知情人士透露，目前已達成的意向是，持卡人的日常消費積分可八折兌換Kimi會員權益。積分商城的積分兌換比例是1000︰1，最高支持50%用積分兌換。未來，三方還將探索智能體支付、Token額度和信用額度掛鈎、積分和算力雙向打通等更多可能性。

　　從合作方選擇來看，作為老牌金融服務公司，運通持卡人群以白領、跨境從業者、商務精英為主，這類人群是Kimi智能體等生產力AI服務的核心付費目標群體。借助運通，Kimi或可以降低海外市場獲客成本，加速全球化用戶擴張。
《經濟通通訊社10日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火133日，戰機護送哈梅內伊靈柩回故鄉，...

10/07/2026 10:14

中東戰火

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金