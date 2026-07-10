《中國要聞》文旅部等部門整治強迫購物，上半年立案同比增長86.9%

據《新華社》報道，從文化和旅遊部舉行的旅遊市場強迫購物整治工作新聞發布會上獲悉，文化和旅遊部加強與公安、市場監管、網信等部門的協作，進一步加強案件查處，2026年上半年，立案數量同比增長49.3%，其中涉及強迫購物的案件同比增長86.9%，對損害旅遊者合法權益、影響公平競爭市場秩序的違法違規行為形成更加有力的震懾。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/07/2026 15:31
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《經濟通通訊社10日專訊》
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