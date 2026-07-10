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AH股新聞

10/07/2026 17:28

【聚焦人幣】外匯交易中心：繼續暫免部分直接交易貨幣對交易手續費

　　中國外匯交易中心發布通知，為推動共建「一帶一路」高質量發展，落實金融服務實體經濟，經批准，自2026年8月1日起，中國外匯交易中心繼續暫免人民幣對新加坡元、盧布、林吉特、新西蘭元、南非蘭特、沙特里亞爾、阿聯酋迪拉姆、波蘭茲羅提、匈牙利福林、土耳其里拉、韓圜和泰銖十二個直接交易貨幣對競價和詢價交易手續費，暫免期三年。
《經濟通通訊社10日專訊》

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