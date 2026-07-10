《Ａ股行情》滬綜指低開0.13%，外圍帶動半導體板塊再漲

滬深股市今早個別走，滬綜指低開0.13%，報4031.54點，深成指高開0.53%，創業板指高開0.59%。美光科技(MU-US)周四（9日）宣布，將美國長期投資計劃提高至2500億美元，受消息激勵，美光收盤上漲近5%，隔夜美股半導體板塊走強，滬深半導體開盤亦衝高。



國務院印發「十五五」碳達峰行動方案，提出推動新型儲能規模化發展，推動工廠和數據中心更多使用可再生能源。光伏股拉升，儲能電池亦見反彈。方案明確目標，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費佔比達到25%。



個股方面，紫金礦業(滬:601899)預計上半年淨利潤增長68%，今日高開1.4%，報28元（人民幣．下同）。集團公告稱，預計上半年淨利潤約391億元，同比增68%。業績變動主要是主要礦產品產量穩步提升，產品銷售價格同比大幅上升，稀貴金屬等產品利潤同比大幅增加。



另外，人行今日進行200億元7天期逆回購，公開市場有630億元逆回購到期，即今日淨回籠430億元。人行本周共進行620億元逆回購，對沖本周到期6785億元，即人行本周共收水6165億元。

《經濟通通訊社10日專訊》