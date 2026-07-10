  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

10/07/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開0.13%，外圍帶動半導體板塊再漲

　　滬深股市今早個別走，滬綜指低開0.13%，報4031.54點，深成指高開0.53%，創業板指高開0.59%。美光科技(MU-US)周四（9日）宣布，將美國長期投資計劃提高至2500億美元，受消息激勵，美光收盤上漲近5%，隔夜美股半導體板塊走強，滬深半導體開盤亦衝高。

　　國務院印發「十五五」碳達峰行動方案，提出推動新型儲能規模化發展，推動工廠和數據中心更多使用可再生能源。光伏股拉升，儲能電池亦見反彈。方案明確目標，到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費佔比達到25%。

　　個股方面，紫金礦業(滬:601899)預計上半年淨利潤增長68%，今日高開1.4%，報28元（人民幣．下同）。集團公告稱，預計上半年淨利潤約391億元，同比增68%。業績變動主要是主要礦產品產量穩步提升，產品銷售價格同比大幅上升，稀貴金屬等產品利潤同比大幅增加。

　　另外，人行今日進行200億元7天期逆回購，公開市場有630億元逆回購到期，即今日淨回籠430億元。人行本周共進行620億元逆回購，對沖本周到期6785億元，即人行本周共收水6165億元。
《經濟通通訊社10日專訊》

【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

美伊戰火 | 特朗普揚言周三晚向伊朗發動猛烈打擊

08/07/2026 10:32

中東戰火

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金