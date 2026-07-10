《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.76%，醫藥、地產股升幅靠前

A股三大指數走勢分化，滬綜指半日收升0.76%報4067.07點，深成指揚0.61%，創業板指則跌0.65%；滬深兩市上午成交21687億元（人民幣．下同），較上個交易日大增4716億元或者28%。



從板塊來看，醫藥股強勢，常山藥業(深:300255)、美諾華(滬:603538)、雙鷺藥業(深:002038)漲停。地產股升幅靠前，招商蛇口(深:001979)升逾5%，萬科A(深:000002)收高4.7%。東吳證券研報指出，2026年房地產行業底部信號進一步明晰，核心城市基本面底部基本確認，二手房流動性改善、新房優質供給去化和庫存回落正在共同推動市場由築底走向修復。



下跌方面，半導體產業鏈衝高回落，中船特氣(滬:688146)跌13.3%，晶合集成(滬:688249)收低12.3%。芯原股份(滬:688521)早盤挫4.7%，國家集成電路基金擬減持不超過0.2%的該公司股份。



值得一提，紫金礦業(02899)(滬:601899)AH股齊漲，A股上午升2.06%，H股漲超3%。公司此前公告稱，預計上半年淨利潤同比增68%，上半年公司產品銷售價格同比大幅上升；稀貴金屬（鉬、鎢、錫）、硫精礦、硫酸等產品利潤同比大幅增加。

《經濟通通訊社10日專訊》