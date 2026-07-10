《Ａ股行情》滬綜指收跌1%再失4000點，本周挫1.17%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

滬綜指今日收低1%，再度失守4000點關口，收報3996.16點，本周累跌1.17%；深成指今日也跌2.29%，創業板指挫4.37%。滬深兩市全日成交額約3.39萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量4747億元或16%。科技與其他傳統行業再度輪動，今日白酒、地產板塊領漲，而半導體股領跌。



此外，中國首次火箭海上網系回收任務取得成功，刺激航空航天板塊午後暴漲，航天環宇(滬:688523)升20%封板，中國衛星(滬:600118)、中天火箭(深:003009)等漲停。今日中午在海南商發升空的長征十號乙，一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功著陸--這既是中國首次實現運載火箭一子級可控回收，也是全球首次運載火箭網系回收。



摩根士丹利報告指出，在全球市場波動的背景下，A股的市場情緒因成交額下降而有所走軟，但過去一周表現仍優於全球同業；展望8月，預計市場環境將進一步改善。



摩根士丹利並稱，中國6月通脹數據顯示，生產者價格周期有所降溫，但結構性需求仍具韌性；其中國宏觀團隊預計，隨著黃金價格通脹緩解以及其他核心價格走勢持續分化，下半年核心CPI將有所回落；同時，6月可能已標誌著PPI同比增速的周期性高點。



國家統計局周四（9日）公布，內地6月CPI同比漲幅回落至1%的三個月低點、環比亦延續跌勢下降0.3%，核心CPI同比漲1%，創五個月最小漲幅。當月PPI同比漲幅擴至4.1%，創近四年新高，PPI環比轉跌0.3%，創一年最大跌幅。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4780.79 -1.96 上證指數 3996.16 -1.00 15631.10 深證成指 15046.67 -2.29 18254.40 創業板指 3842.73 -4.37 科創50 2064.98 -5.53 B股指數 274.54 -0.17 1.10 深證B指 1103.78 -0.15 0.79

《經濟通通訊社10日專訊》