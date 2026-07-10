《中國要聞》廣東：謀劃粵港澳大灣區通導遙一體化低軌星座建設

廣東省通信管理局今日起就《廣東省信息通信業「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提到，積極組織企業參與全國衛星物聯網業務商用試驗，謀劃粵港澳大灣區通導遙（衛星通信、衛星導航、遙感觀測技術）一體化低軌星座建設，積極推進星地互聯中心、信關站等天地網絡融合重要節點設施落地布局。



*加快實現衛星通信百萬用戶規模*



推動衛星通信與地面移動通信基礎設施一體化發展，探索推進300米以上低空空域及偏遠地區網絡覆蓋，開展手機直連衛星、衛星物聯網等應用，加快實現衛星通信百萬用戶規模。實施「寬帶粵海」專項行動，逐步打造海洋「5G/5G-A+海底光纜+衛星」通信感知網絡。



此外，支持基礎電信企業等積極參與省重點領域研發計劃專項，依托鵬城國家實驗室等戰略科技力量和龍頭企業，助力廣東省信息通信業建立健全全過程創新生態鏈，加快6G、光通信、衛星通信、量子通信、智能體通信等關鍵前沿領域技術攻關，加強空天地一體、通感算一體等新型網絡體系研究。



*重點培育發展6G新賽道*



重點培育發展6G新賽道，大力推進新一代數字基帶芯片、射頻前端芯片、6G模組等核心器件及新一代網絡通信設備的研發和產業化。開展量子加密與信息通信網絡融合、量子計算與經典計算融合等應用技術研究，突破量子計算、量子材料、量子精密測量、量子安全、關鍵核心設備等關鍵技術。

《經濟通通訊社10日專訊》