《神州能源》能源局：大力推動火電節能降碳，加快突破超臨界二氧化碳發電等技術

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國家能源局印發《能源領域節能降碳行動計劃（2026-2028年）》，目標是到2028年，非化石能源消費比重年均提升約1個百分點；合理控制煤電機組供電煤耗，達到現行能效標桿水平的煤電產能比例力爭提高15個百分點；建成一批零碳低碳煤炭礦區、油區；支持建成一批零碳園區，重點行業節能降碳取得顯著進展，綠色用能水平不斷提升。



《行動計劃》提出，大力推動火電節能降碳。穩妥有序關停一批具備條件的30萬千瓦級及以下煤電機組，鼓勵按新一代煤電要求建設替代機組；推動實施一批60萬千瓦級煤電機組超（超）臨界跨代升級改造。支持對具備條件的機組實施零碳低碳燃料摻燒和碳捕集利用與封存(CCUS)改造建設，改造建設後度電碳排放水平應降低10%左右。實施一批煤電、氣電與新能源融合項目，支持煤電與新能源通過儲熱儲能耦合調峰及頂峰、一體化匯集送出等方式，達到融合降碳效果。



開展低碳零碳負碳前沿技術研發。聚焦化石能源清潔高效利用、可再生能源大規模利用等關鍵領域，加大前瞻性、戰略性的重大前沿科技攻關力度，加快突破超臨界二氧化碳發電、CCUS等關鍵技術，攻關風光靈活高效製氫、規模安全儲氫關鍵技術，突破綠氫合成催化、低碳合成工藝、長距離儲運等核心技術。



*加強煤製油氣產能和技術儲備*



此外，《行動計劃》提出優化煉油、煤製油氣產業結構。煉油產業堅持產能減量置換，新建煉廠能效要達到標桿水平。加強煤製油氣產能和技術儲備，提高轉換效率，推動單位產品能耗、碳排放均達到或超過行業先進值。



《行動計劃》還提出強化數字化智能化賦能。深入推進能源產供儲銷用各環節的數字化、智能化改造，實現能耗與碳排放在線監測、核算與靈活調控。鼓勵能源領域人工智能模型創新，探索數智化節能降碳解決方案，挖掘人工智能在節能降碳過程中的高價值場景。



《行動計劃》並提出推動交通用能清潔化。支持交通與能源設施一體化規劃、開發，充分利用鐵路、公路、樞紐場站及沿線周邊等空間，開發利用風電、光伏等可再生能源。加強規劃布局，大力推動新能源重卡規模化應用，推動近海和內河船舶運輸燃料液化天然氣(LNG)、綠色氫氨醇和生物柴油規模化替代。建設快充為主、慢充為輔、大功率充電為有益補充的城市公共充電網絡。

《經濟通通訊社10日專訊》