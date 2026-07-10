《中國要聞》「巴威」減弱為颱風級雨量仍強勁，北京已轉移5.7萬人

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據「中國天氣網」旗下「中國天氣」微博指出，「巴威」今早11時進一步減弱為颱風級，但逼近閩浙沿岸期間仍可能略為增強，而且其極端降雨能力並未減弱，甚至還會借助副熱帶高壓向華北、東北輸送水汽，形成遠距離暴雨，直接或間接影響將波及台灣、福建、浙江、江西、安徽、湖北、河南、山東、河北、北京、天津、遼寧、吉林等十多個省區市，需重點防禦、高度警惕。



北京市氣象台昨午發布今年入汛以來全市首個暴雨橙色預警信號，市防汛辦啟動全市防汛二級應急響應，全市消防救援隊伍進入二級戰備狀態。密雲水庫昨早9時起加大總體出庫流量，通過預洩騰庫容，給水庫攔蓄暴雨洪水預留充足調蓄空間；官廳、齋堂等市管水庫及海子、白河堡、沙峪口等區管水庫亦已加大預洩流量。



今日門頭溝、密雲、懷柔、順義、平谷、房山、豐台區氣象台發出暴雨紅色預警信號。截至今日中午，北京全市共關閉旅遊景區180家；176家帳篷露營地、4311家鄉村民宿暫停營業。北京全市已轉移21021戶、57181人。



天津水務部門啟動洪澇災害防禦二級應急響應，指今日和明日受「巴威」遠距離水汽輸送和副熱帶高壓相互作用影響，天津及海河流域有大範圍強降雨過程；12日夜間至14日，「巴威」外圍雲系將給天津帶來強風雨。天津市水務部門將重點加強水情監測聯合會商、最大限度預騰調蓄空間、做好堤防巡查防守熱備、強化局域性洪澇災害防範。



*巴威料明晚福建霞浦至浙江溫嶺一帶登陸*



中央氣象台今早繼續發布颱風橙色預警，預計「巴威」將於明日(11日)晚上在福建霞浦至浙江溫嶺一帶沿海登陸，之後繼續向西北方向移動，強度逐漸減弱。應急管理部今日針對浙江、福建啟動地質災害三級應急響應，派出工作組指導地質災害防範應對工作。中國鐵路上海局宣布，為確保鐵路運輸和旅客出行安全，明日起長三角鐵路部分列車將臨時停運。浙江杭州多家超市的貨架幾乎被囤糧民眾清空。







《經濟通通訊社10日專訊》