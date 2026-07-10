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AH股新聞

10/07/2026 08:50

華泰證券(06886)發行短期債券超購2.5倍，籌獲66億人幣，票息1.52%

　　華泰證券(06886)(滬:601688)公布，2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第五期），發行額66億元人民幣，超額認購2.51倍。

　　該集團指，債券票面利率1.52%，期限為334天。經核查，發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關聯方未參與債券認購；債券承銷機構及其關聯方亦未參與債券認購。
《經濟通通訊社10日專訊》

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