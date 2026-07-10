長飛光纖光纜(06869)股東長江通信累沽100萬A股，套現4.1億人幣

長飛光纖光纜(06869)(滬:601869)公布，有關股東長江通信減持計劃屆滿，截至昨日，已過集中競價交易方式累計減持約99.99萬股A股，佔總股本0.12%，套現約4.1億元（人民幣．下同）
該集團指，長江通信減持每股股價介乎380.03至448.02元，持股由14.35%降至14.23%。
《經濟通通訊社10日專訊》
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10/07/2026 08:50
長飛光纖光纜(06869)(滬:601869)公布，有關股東長江通信減持計劃屆滿，截至昨日，已過集中競價交易方式累計減持約99.99萬股A股，佔總股本0.12%，套現約4.1億元（人民幣．下同）
該集團指，長江通信減持每股股價介乎380.03至448.02元，持股由14.35%降至14.23%。
《經濟通通訊社10日專訊》
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